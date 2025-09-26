Carlos III y Camila realizarán una visita de Estado a la Santa Sede a finales de octubre

Con motivo de esta celebración, que ocurre tradicionalmente cada 25 años, la visita de los monarcas del Reino Unido celebrará el "trabajo ecuménico" de la Iglesia católica y la Iglesia anglicana y reflexionará sobre el lema de este Año Jubileo de caminar juntos como 'Peregrinos de la Esperanza'.

Las fechas exactas y el programa de la visita se revelarán próximamente, agregó la casa real británica.

Carlos III y Camila ya acudieron a la Santa Sede el pasado mes de abril, donde tuvieron la oportunidad de mantener una audiencia privada con el anterior pontífice, el papa Francisco, días antes de su fallecimiento.

Este encuentro tuvo lugar durante la visita de Estado de los monarcas británicos en Italia, que inicialmente también iba a incluir una agenda oficial en la Santa Sede, pero tuvo que posponerse debido al grave estado de salud del papa Francisco.

Carlos III, como príncipe de Gales, visitó la Santa Sede en otras cinco ocasiones: 1985, 2005, para el funeral del papa Juan Pablo II, 2009, 2017 y 2019; Camila, como duquesa de Cornualles, le acompañó en dos de las veces (2009 y 2017).

El Palacio de Buckingham recuerda asimismo que Carlos fue recibido por el papa Benedicto XVI durante la visita de 2009 y el papa Francisco en 2017 y 2019; y pudo conocer a Juan Pablo II en Canterbury (sureste de Inglaterra) en 1982, en la primera ocasión que un papa en el cargo visitó el Reino Unido.