Catorce distritos en aviso amarillo o naranja en Portugal por paso de tormenta Gabrielle

Lisboa, 26 sep (EFE).- El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) colocó catorce distritos distritos en aviso amarillo o naranja este fin de semana en el territorio peninsular luso debido a las previsiones de agitación marítima, vientos y lluvias que se esperan por el paso de la tormenta postropical Gabrielle.