Catorce distritos en aviso amarillo o naranja en Portugal por paso de tormenta Gabrielle

Este sábado entrarán en aviso amarillo los distritos de Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal y Viana do Castelo.
Durante la madrugada del domingo, Beja, Faro, Leiria, Lisboa y Setúbal subirán a aviso naranja por un empeoramiento de la agitación marítima.
El IPMA precisó que, entre la tarde del sábado y las 3.00 hora local (2.00 GMT) del domingo, se esperan olas de 4 a 5 metros.
Entre las 03.00 hora local y las 09.00 del domingo, las olas rondarán los 5 y 6 metros, "pudiendo alcanzar 11 metros de altura máxima".
Entre las 09.00 hora local y las 12.00 hora local de ese día, las olas volverán a rondar los 4 y 5 metros.
El huracán Gabrielle de categoría 1, la menor en intensidad en una escala de 5, pasó a ser una tormenta postropical a su paso este jueves y viernes por el archipiélago atlántico portugués de las Azores, donde no dejó heridos, pero sí 16 evacuados y 255 incidencias, según el Gobierno regional.
La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil lusa (ANEPC) alertó este viernes de que el aumento de las ráfagas de viento que se espera este fin de semana en el territorio peninsular va a dificultar el combate contra los incendios forestales, en un momento en el que el país se encuentra "caliente y seco", con el riesgo de incendio en los niveles "muy elevado" y "máximo" en las regiones Norte, Centro y Algarve.