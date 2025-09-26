Cerca de 6.000 niños intoxicados en Indonesia en un programa escolar de comida gratuita

El organismo, responsable de implementar la iniciativa, señaló hoy en una rueda de prensa que al menos 5.914 menores del vasto archipiélago se han visto afectados desde que a comienzos de año fue puesto en marcha el programa, que hasta ahora ha alimentado a 28 millones de alumnos de entre 6 y 18 años.

Los menores afectados, por bacterias como salmonela o Escherichia coli, entre otras, han presentaron náuseas, mareos y dolor abdominal tras ingerir alimentos proporcionados en el marco del plan, presupuestado en 28.000 millones de dólares y que pretende beneficiar a un total de 80 millones de estudiantes.

La Agencia Nacional de Nutrición no ha precisado qué alimentos podrían haber causado las intoxicaciones, si bien atribuyó los incidentes a "una reducción del desempeño" del personal encargado de supervisar las cocinas y la comida.

La subdirectora del organismo, Nanik S. Deyang, afirmó hoy en la rueda de prensa que 40 de las 45 cocinas -de socios privados- implicadas en los incidentes "han sido cerradas indefinidamente".

Nanik explicó que las cocinas que participan en el programa recibieron una notificación por carta para que presenten certificados de higiene.

Como medida mitigadora, el organismo ha fijado una nueva norma: todas las cocinas implicadas en la iniciativa deben estar dirigidas por "un chef certificado", asistido por un ayudante también certificado.

Más de la mitad de intoxicaciones alimentarias reportadas hasta la fecha (3.610) se han producido en la isla de Java, al oeste de la turística Bali y donde se ubica la capitalina Yakarta.

Imágenes compartidas en redes sociales y recogidas por medios locales muestran salas de espera de hospitales como el Hasan Sadikin de Cipongkor (Java Occidental), repletas de niños acompañados de sus padres tras un nuevo brote esta semana, uno de los más virulentos.

"Me disculpo en nombre de la Agencia Nacional de Nutrición y de todas las unidades de cocina de Indonesia. Soy madre y ver las imágenes me entristece el corazón", expresó Nanik.

El programa, impulsado por el presidente indonesio, Prabowo Subianto, es calificado de populista y genera controversia por estar financiado en detrimento de otras políticas públicas sobre las que el dirigente aplica recortes, lo que en febrero motivó multitudinarias protestas de estudiantes que pedían más transparencia en la gestión del dinero público.

Las autoridades de Indonesia, la principal economía del Sudeste Asiático, no han reportado ningún caso grave por el momento por las intoxicaciones, que han suscitado nuevas críticas contra el programa de comidas.

El retraso del crecimiento es el principal problema nutricional infantil en Indonesia, que afecta a más de 4,5 millones de niños menores de cinco años, según Unicef. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) indica que alrededor del 21 % de menores de 5 años lo padecen.

A nivel nacional, solo el 2,3 % de los niños de entre 5 y 19 años consume suficientes frutas y verduras a diario (cinco porciones al día), de acuerdo con un informe de Unicef de 2024.