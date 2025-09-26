China, Rusia, Irán y Pakistán se oponen al restablecimiento de bases en Afganistán

Los cuatro países celebraron este viernes en Nueva York, a petición de Rusia, la cuarta reunión de sus ministros de Asuntos Exteriores en el marco del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según un comunicado conjunto difundido por la Embajada de Rusia en Pakistán.

"Las cuatro partes enfatizaron que la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Afganistán deben ser respetadas y se opusieron firmemente al restablecimiento de bases militares en Afganistán y sus alrededores por parte de los países responsables de la situación actual, que no favorece la paz y la seguridad regionales", dice la declaración conjunta de los cuatro países.

Moscú, Pekín, Teherán e Islamabad señalaron que los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) deberían asumir la responsabilidad principal por la "difícil situación actual" en Afganistán.

Esta posición se produce después de que Trump pidiese a las autoridades talibanes, que ejercen el poder de facto en Afganistán desde agosto de 2021, que devolvieran la base aérea de Bagram al Pentágono, amenazando a Afganistán con consecuencias no especificadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bagram, que fue la mayor base militar estadounidense en Afganistán, se encuentra 50 kilómetros al norte de Kabul y sirvió como uno de los principales centros militares estadounidenses durante su guerra de casi dos décadas contra los talibanes, que finalizó con la abrupta y caótica retirada de las tropas de Washington de este país asiático.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Miles de personas fueron presuntamente encarceladas en la base sin cargos ni juicios en su contra y muchas de ellas fueron supuestamente torturadas.

Los talibanes llamaron a "evitar errores del pasado" tras la petición de Trump.

En materia de lucha contra el terrorismo, Rusia, China, Irán y Pakistán pidieron a los talibanes adoptar medidas eficaces, concretas y verificables para cumplir con sus obligaciones y compromisos internacionales para desmantelar y eliminar a grupos terroristas en su territorio y prevenir el reclutamiento, la recaudación de fondos y el acceso a armas de supuestos combatientes terroristas.

"Las cuatro partes expresaron su profunda preocupación por la situación de seguridad relacionada con el terrorismo en Afganistán y señalaron que grupos terroristas como el Estado Islámico, Al-Qaeda, el Movimiento Islámico del Turkestán Oriental (ETIM), Tehreek-e-Taliban Pakistan, Jaish ul-Adi, el Ejército de Liberación de Baluchistán y otros grupos similares en la región, siguen representando una grave amenaza para la seguridad regional y mundial", afirmaron los cuatro países.

Además, Rusia, China, Irán y Pakistán pidieron evitar "la politización y los dobles raseros" en lo relativo a las restricciones de viaje para líderes talibanes; consideraron que el acceso de las mujeres en este país a la vida pública contribuiría a la paz y la estabilidad; y pidieron a los fundamentalistas crear condiciones que faciliten el retorno de refugiados.