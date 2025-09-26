Cómo afectan los nuevos aranceles de EE.UU. a la India, la "farmacia del mundo"

La industria india tiene una gran dependencia del mercado estadounidense, que representa el 35% de sus exportaciones farmacéuticas totales, con un valor de 10.500 millones de dólares en el último año fiscal, según datos oficiales.

La India suministra entre el 40% y el 47% de todos los medicamentos genéricos que se consumen en Estados Unidos, y empresas clave como Dr. Reddy's y Sun Pharma, que obtienen cerca del 50% de sus ingresos de EE.UU.

Aunque el arancel estadounidense excluye de momento a los genéricos simples, el grueso de las exportaciones indias, el principal riesgo reside en la ambigua definición de "de marca o patentado" utilizada en la norma.

La interpretación inicial y optimista de los organismos de la industria, como la Alianza Farmacéutica India (IPA) y el Consejo de Promoción de Exportaciones Farmacéuticas de la India (Pharmexcil), es que este lenguaje exime a la gran mayoría de las exportaciones indias, que consisten en genéricos simples.

La incertidumbre del mercado gira en torno a que esta zona gris termine por incluir también "genéricos complejos" y "biosimilares" que son, precisamente, los productos de alto valor de la industria india.

La única vía para evitar el arancel del 100% es acogerse a una exención para las compañías que estén construyendo activamente plantas de fabricación en EE.UU..

Sin embargo, esta opción es inviable para muchas empresas, ya que los costes de establecer una fábrica en EE.UU. son mucho más altos que en la India, y el proceso para obtener las aprobaciones regulatorias puede durar años.