Cuba recibe un vuelo con 136 deportados desde Estados Unidos

Cuatro de las personas del grupo - de 125 hombres y 11 mujeres- "fueron trasladadas al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país", según el informe del Ministerio del Interior replicado en los medios oficiales.

Las autoridades cubanas precisaron que hasta el momento suman 37 ‎devoluciones de migrantes desde distintas naciones de la región en el presente año, con 1.140 personas, la mayoría (999) desde Estados Unidos.

‎Asimismo, reiteraron que la isla ratifica “su compromiso con una migración regular, segura y ordenada”, mientras alertaron del “peligro y las condiciones de riesgo para la vida” que representan las salidas ilegales del país.

‎Los Gobiernos de La Habana y Washington tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados al país caribeño.

Por otro lado, los vuelos de deportación que estaban suspendidos desde 2020 fueron retomados a finales de abril de 2023 principalmente para los cubanos considerados “inadmisibles” tras estar retenidos en la frontera con México.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) de EE.UU., durante el periodo fiscal 2024, que concluyó el 30 de septiembre pasado, 217.615 cubanos llegaron a Estados Unidos.

Cuba registra en los últimos años un éxodo migratorio sin precedentes debido a la grave crisis económica que padece, con escasez de alimentos, medicinas y combustible, una inflación galopante, frecuentes y prolongados cortes eléctricos y una dolarización parcial de la economía.