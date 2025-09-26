Declaran en alerta máxima a la capital dominicana por intensas lluvias

De acuerdo con las autoridades, las lluvias son provocadas por una activa onda tropical con alto potencial ciclónico.

Además del Gran Santo Domingo, están en alerta roja las provincias de San Cristóbal y San José de Ocoa, así como Azua, desde donde se reportan importantes inundaciones.

Otras nueve provincias se encuentran en alerta amarilla (intermedia) y cinco en verde (mínima), mientras se espera que las lluvias continúen de manera intensa durante las provincias horas, de acuerdo con el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Debido a las lluvias registradas, el Ministerio de Administración Pública (MAP) suspendió la jornada laboral a partir del mediodía en las instituciones estatales de las provincias en alerta máxima.

En tanto, la Alcaldía de la capital activó su Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, "con la finalidad de prevenir situaciones y dar respuestas inmediatas ante problemas que puedan presentarse producto de las lluvias de una onda tropical que tiene un alto potencial ciclónico", de acuerdo con un comunicado del cabildo.

A su vez, el Ministerio de Cultura suspendió todas las actividades programadas para el día de hoy en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, inaugurada anoche, para garantizar "la seguridad de los miles de visitantes, expositores, escritores y personal de organización" de la cita en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte de Santo Domingo.

Las precipitaciones causan alarma cada año en la República Dominicana. Uno de los episodios más graves se registró noviembre de el 2023, cuando más de 20 personas murieron a causa de las torrenciales lluvias que afectaron la capital y otras regiones del país.