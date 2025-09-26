Desarticulan en El Salvador una "estructura de narcotráfico" con la captura de 16 personas

Entre los capturados están los "líderes" de la estructura, identificados como Mauricio Antonio Melhao Lara y José Mauricio Melahao Mayorga, según publicó la Policía en X sin especificar si estas personas tienen algún parentesco.

La Fiscalía General, entre tanto, señaló en X que la estructura "operaba local e internacionalmente" y que "las investigaciones desarrolladas desde enero de 2024 permitieron la captura de 16 sujetos a quienes se les decomisó diferentes tipos de droga con un valor de $666,433.00 dólares".

Además, indicó que "allanamientos realizados en diferentes negocios y viviendas ubicadas en San Salvador y La Libertad permitió el decomiso de marihuana, cocaína y metanfetaminas con un valor económico de $17,529.00 dólares".

Se desconoce si las autoridades de Seguridad harán la presentación de las personas capturadas, quienes serán remitidos a los juzgados correspondientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un total de 17,2 toneladas de diferentes tipos de drogas fueron incautadas en aguas del Pacífico de El Salvador en 2024, de las cuales 16,7 toneladas "corresponden a cocaína", dijo en enero pasado el titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más de 22 toneladas de diferentes tipos de droga han sido incautadas en El Salvador en lo que va de 2025, con un valor de 545,1 millones de dólares (459,36 millones de euros), según informaron recientemente funcionarios del Gabinete de Seguridad.