Detenida una actriz venezolana por el caso de músicos colombianos asesinados en México

Ciudad de México, 26 sep (EFE).- La supuesta pareja sentimental del cantante colombiano B-King asesinado en el Estado de México, Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, fue detenida el martes en Ciudad de México por la Coordinación Nacional del Combate al Secuestro, según reveló este viernes el archivo del registro nacional de detenciones del Gobierno de México.