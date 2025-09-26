Detienen en Serbia a 2 sospechosos de entrenar a voluntarios para desestabilizar Moldavia

“El entrenamiento, según se sospecha, fue realizado en el período entre el 16 de julio y 12 de septiembre para entre 150 y 170 ciudadanos de Moldavia y Rumanía” en una instalación cerca de Loznica, a unos 150 kilómetros al sudeste de Belgrado, indicó en una nota publicada en la web del ministerio.

El objetivo era capacitar a los entrenados, supuestamente activistas prorrusos, "para oponerse a la Policía moldava en caso de desórdenes en ese país" durante la jornada electoral del 28 de septiembre, unos comicios considerados clave para el futuro de Moldavia, país candidato al ingreso en la Unión Europea (UE) que sigue estando bajo una fuerte influencia de Moscú.

Los sondeos sobre la intención del voto moldavo apuntan a una pugna muy ajustada entre los partidos proeuropeos y los prorrusos.

Durante el registro de los apartamentos en Serbia de los sospechosos, la Policía confiscó un arma y un dispositivo para detectar y monitorear señales de radiofrecuencia, así como portátiles y teléfonos móviles, añade el comunicado, sin informar sobre quiénes han sido los organizadores jefes del entrenamiento.

Los detenidos están acusados del delito de organizar la participación en una guerra o conflicto armado en un país extranjero.

Con esta información, el Ministerio del Interior de Serbia ha admitido de facto la existencia en el país de campos de entrenamientos para incitar a disturbios masivos y socavar las elecciones moldavas del domingo, una sospecha que manifestó recientemente la presidenta de Moldavia, Maja Sandu, afirmando que detrás de esa acción estarían los servicios rusos de inteligencia.

Después de que Sandu acusara a Moscú de intentar influir en las legislativas de su país, las autoridades de Moldavia detuvieron el pasado lunes a 74 personas acusadas de implicación en un supuesto complot para organizar disturbios que, coordinados desde Rusia, debían desestabilizar el país en caso de un resultado electoral desfavorable para las formaciones prorrusas.

Según afirmó entonces el Victor Furtuna, la mayoría de los detenidos, de entre 19 y 45 años, habían recibido entrenamiento en Serbia.

Según la ONG serbia BIRN (Red de Periodismo de Investigación de los Balcanes), “el entrenamiento fue impartido por instructores ciudadanos de la Federación Rusa y Bielorrusia en el complejo Suncana reka, entre Loznica y Banja Koviljaca. Los instructores salían de Serbia hacia Montenegro cada 30 días y luego regresaban a Loznica”.

Al menos cuatro grupos de alrededor de 50 personas cada uno fueron entrenados, afirmó la oenegé.