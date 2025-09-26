Dos películas españolas, favoritas de la crítica para la Concha de Oro de San Sebastián

También se consideran como buenas aspirantes al galardón 'Las corrientes', de la argentina Milagros Mumenthaler, y 'Maspalomas', de los vascos Aitor Arregi y José Mari Goenaga, con un José Ramón Soroiz como posible candidato a la Concha de Plata a la mejor interpretación.

Esta ha sido una edición en la que películas como 'Los tigres', de Alberto Rodríguez, y 'Franz', el biopic sobre Kafka de Agnieszka Holland, han sido acogidas con desigual criterio.

Se esperaba más de Arnaud Desplechin, un habitual de Cannes que debutaba en la Sección Oficial de San Sebastián con 'Deux pianos', así como de Edward Berger, que compitió en 2024 con su exitosa 'Cónclave' y ahora ha decepcionado con 'Maldita suerte', que cuenta con un magnífico Colin Farrell como protagonista.

Otros títulos que también descarta como posibles ganadores la crítica son 'Six jours ce printemps-là', del belga Joachim Lafosse; 'Le cri des gardes', de Claire Denis; 'Ungrateful Beings', del esloveno Olmo Omerzu, y la japonesa 'Sai: Disaster', de Yutaro Seki y Kentaro Hirase.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Parecida consideración tiene la prensa especializada sobre los fallos de 'Couture', de Alice Winocour, protagonizada por Angelina Jolie; 'Nuremberg', la única cinta estadounidense a concurso, de James Vanderbilt; y la reivindicativa 'Belén' sobre los tiempos del aborto ilegal en Argentina, de Dolores Fonzi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un lugar intermedio colocan las quinielas otra película argentina, '27 noches', del uruguayo Daniel Hendler, que inauguró el certamen el pasado viernes 19, así como la china 'Jianyu laide mama', cuyo papel principal recae en una mujer que estuvo en la cárcel por matar a su marido.

En cualquier caso, la experiencia ha demostrado que los gustos del jurado y la crítica no coinciden siempre, más bien pocas veces, y hasta este sábado no se conocerá lo que decida el tribunal de este año, que preside el director español J.A. Bayona. Por ejemplo, en 2024 'Los destellos' y 'On falling' encabezaban las apuestas, pero fue Albert Serra con 'Tardes de soledad' el que acabó llevándose la Concha.

Bayona estará acompañado por la cineasta portuguesa Laura Carreira, premiada con la Concha de Plata a la mejor dirección por 'On Falling' (2024); la directora estadounidense Gia Coppola; la actriz Zhou Dongyu; la cantante e intérprete argentina Lali Espósito; el actor británico Mark Strong, y la francesa Anne-Dominique Toussaint.