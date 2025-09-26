Dos soldados desaparecidos tras naufragio en operación contra grupos ilegales en Colombia

La institución explicó en un comunicado que el accidente ocurrió en el área general del municipio de Mosquera, cuando se perdió comunicación con un bote de Apoyo Fluvial de la Armada que transportaba a los 28 militares.

"Gracias a la rápida reacción de las tropas militares, se logró rescatar a 26 de los 28 uniformados que se encontraban a bordo", detalló la información de la Armada.

Al área fueron enviadas unidades de la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército para dar con el paradero de los dos uniformados desaparecidos.

La embarcación que transportaba a la tropa fue hallada volcada y se abrió una investigación para establecer los hechos.

En el departamento de Nariño, como en otras zonas del suroeste de Colombia, hay presencia de disidencias de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de otros grupos de narcotraficantes que buscan controlar la región para sacar provecho del narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas, entre otros delitos.