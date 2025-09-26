EEUU alerta de la formación de un posible ciclón que afectaría a la costa este

El organismo, con sede en Miami, prevé que una perturbación ubicada actualmente unos 90 kilómetros al norte de Cuba se convierta en tormenta tropical durante el fin de semana y siga creciendo en intensidad hasta alcanzar condiciones similares a un huracán el próximo lunes.

"Se espera que el sistema alcance o se acerque a la intensidad de huracán cuando se aproxime a la costa sureste de los EE.UU. a principios de la próxima semana, donde existe un riesgo de marejada ciclónica e impactos de viento", advirtió en su último boletín.

Este sería el noveno ciclón de la temporada en el Atlántico y, en caso de tocar tierra, el segundo en hacerlo tras Chantal, que ocasionó dos muertos en Carolina del Norte el pasado julio.

Según la previsión actual, el potencial huracán provocaría lluvias muy intensas en los estados de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, donde podría impactar a mediados de la próxima semana.

"Los residentes en esa área deben monitorear las actualizaciones del pronóstico y asegurarse de tener su plan de huracanes listo", indicó el NHC.

Antes de eso, la potencial tormenta ocasionará fuertes lluvias y vientos en Bahamas, Cuba, Haití, Santo Domingo y Jamaica.

El centro ha emitido un aviso de tormenta tropical que ya está en vigor en Bahamas, donde prevé entre 10 y 20 centímetros de lluvias.

Las precipitaciones serán de entre 20 y 30 centímetros en el este de Cuba, con máximos aislados de 40 centímetros, mientras que en la isla de La Española, Jamaica y partes del centro y sur de Cuba ascenderán a entre 5 y 10 centímetros.

"Esta lluvia probablemente provocará inundaciones repentinas. También son posibles deslizamientos de tierra en áreas de terreno elevado en el este de Cuba, La Española y Jamaica", agregó.

El sistema se mueve actualmente hacia el noroeste a alrededor de 15 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora.

Hasta ahora suman ocho ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle y Humberto y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter y Fernand, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al pronosticar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.