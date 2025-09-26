EE.UU. representa el 28 % del capital extranjero directo invertido en Brasil

Según el Censo de Capitales Extranjeros de 2024, divulgado por el banco central, la inversión extranjera directa en Brasil alcanzaba en diciembre los 1,14 billones de dólares. De ese total, 884.800 millones correspondían a la participación de empresas extranjeras en el capital de filiales o controladas en el país, mientras que 256.400 millones eran préstamos otorgados a otras compañías.

Las empresas estadounidenses tenían hasta diciembre 244.700 millones de dólares invertidos en filiales o controladas en Brasil, el 28 % del total de participaciones de las extranjeras en compañías en el país.

Lo secundan en la lista de los países con mayores inversores en territorio brasileño Países Bajos, con 145.500 millones de dólares (el 16 % del total), Luxemburgo con 79.200 millones de dólares (9 %), Francia con 63.300 millones de dólares (7 %) y España con 61.000 millones de dólares (7 %).

Entre el sexto y el décimo lugar se ubican Reino Unido, con 31.000 millones de dólares (4 %), Japón con 27.800 millones de dólares (3 %), Alemania con 21.900 millones de dólares (2 %), Canadá con 21.100 millones de dólares (2 %) e Islas Caimán con 20.700 millones de dólares (2 %).

El censo refleja la exposición de las empresas estadounidenses en Brasil en un contexto de creciente tensión comercial entre ambos países, tras la decisión del gobierno de Donald Trump de imponer un arancel adicional del 50 % sobre parte de las importaciones brasileñas.

El líder republicano justificó la sanción alegando una supuesta “caza de brujas” contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, su aliado político, quien fue condenado en Brasil a 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado.

Según el censo del emisor, los 1,14 billones de dólares en capital extranjero acumulados en Brasil en 2024 por cerca de 19.000 empresas equivalen al 46,6 % del producto interior bruto (PIB) del país, un porcentaje récord.

El sector de la economía brasileña que más atrae inversión extranjera es el de servicios, con el 59 % del total, seguido por la industria (29 %) y la agropecuaria (12 %).

Por segmentos, los más beneficiados son el financiero, con un 22 % del total de las inversiones; petróleo y gas natural (8 %), comercio (7 %), energía (5 %), química (4 %) y automotriz (4 %).