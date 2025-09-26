El alza de exportaciones impulsa a pymes italianas a mirar "cada vez más" a América Latina

Roma, 26 sep (EFE).- El crecimiento de las exportaciones italianas a América Latina impulsa a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país "a mirar cada vez con mayor interés" hacia la región, afirmó este viernes el subsecretario de Asuntos Exteriores, Giorgio Silli, durante el Foro de PYMES italo-latinoamericano sobre la cadena agroalimentaria del Lacio.