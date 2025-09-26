El alza de exportaciones impulsa a pymes italianas a mirar "cada vez más" a América Latina

En 2024, Italia exportó a América Latina bienes por un valor de 20.900 millones de euros, lo que representa un aumento del 6,7 % respecto al año anterior. De esa cifra, 1.200 millones correspondieron al sector agroalimentario, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota.
"Se trata de datos alentadores, que impulsan a nuestras pymes y en particular a las del Lacio (centro de Italia), a mirar con cada vez mayor interés hacia América Latina", comentó Silli en la clausura del foro, celebrado en la ciudad costera de Gaeta (centro).
Las exportaciones agroalimantarias de la región Lazio, cuya capital es Roma, han experimentado "un crecimiento constante y significativo" que en 2024 alcanzó los 1.700 millones de euros, un 18,4 % más que en 2023, precisó el subsecretario.
"Vivimos un momento especialmente favorable en este ámbito, que el Ministerio de Asuntos Exteriores pretende potenciar aún más gracias a la inclusión de América Latina en el Plan de Acción para la Exportación Italiana, una nueva estrategia de diplomacia del crecimiento", añadió.
Sillis concluyó que estos temas precisamente serán abordados en la próxima Conferencia Italia-América Latina y el Caribe.