El Colegio de Periodistas de Perú condena disparos contra vehículo de prensa en Callao

Los disparos fueron dirigidos hacia una unidad móvil de Radio Exitosa en mitad de la vía pública por el conductor de otro vehículo.

"La agresión a un medio de comunicación constituye una afrenta no solo contra los periodistas, sino también contra el derecho de la ciudadanía a estar informados con libertad y veracidad", expresó la institución en su cuenta de X.

"La libertad de prensa es un pilar esencial en la democracia, y cualquier intento de amedrentamiento o silenciamiento atenta contra la sociedad en su conjunto", determinó.

En su pronunciamiento el Colegio de Periodistas de Perú exigió una investigación y sanción a los responsables del ataque, en la que poder identificar al culpable, además de reiterar su solidaridad con los profesionales del periodismo "que, a pesar de los riesgos, ejercen con valentía su labor de informar".

En relación al ataque, el conductor de la unidad móvil baleada en la madrugada de este viernes identificó "al menos tres disparos", de los que "uno logra alcanzar a la móvil".

Según reportó Exitosa, el conductor de la unidad móvil regresaba de una diligencia corporativa cuando, en un cruce, un vehículo desconocido de color plomo se atravesó en su camino, le cerró el paso, y dejó ver a una persona que bajó del automóvil y abrió fuego contra él, en mitad de la vía pública.

Pese a la rápida reacción del conductor, el vehículo del atacado, identificado con un rótulo de “prensa” en la parte superior, así como la marca de la empresa y número de la emisora, recibió un impacto de bala en la esquina inferior izquierda de la luna frontal, que no llegó a ser perforada.

En su huida, el conductor del vehículo, ileso, contactó con un patrullero en la carretera, que lo acompañó a comisaría para rendir declaración sin que los hechos escalasen a mayores.

Pese al incidente, la gerencia general del programa expresó, mediante el conductor del mismo, que “nadie de la corporación ha recibido una sola amenaza”, y aseguró que "nadie ha sido extorsionado”.