El DAX 40 Fráncfort sube un 0, 87 % tras la inflación de EEUU

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 0,87 %, hasta 23.739,47 puntos, por lo que acumula una ganancia semanal del 0,4 % y en lo que va de año de cerca del 19 %.

La inflación subió en EEUU en agosto 0,1 puntos porcentuales, hasta 2,7 % interanual, mientras los ingresos y los gastos privados aumentaron en EEUU más de lo previsto.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, no garantizó esta semana que vaya a bajar los tipos de interés en octubre porque existen riesgos al alza para la inflación pero con las cifras de hoy algunos analistas ven margen de maniobra para que lo haga.

Las amenazas de Trump de aranceles a los productos farmacéuticos apenas tuvieron repercusión en la cotización en bolsa de las farmacéuticas y empresas del sector tecnológico alemanas pero preocupan al sector.

La asociación de empresas farmacéuticas alemanas, que representa los intereses de 400 compañías, calificó los aranceles de "un enorme ataque al comercio internacional y la seguridad del abastecimiento en Europa".

La reaseguradora muniquesa Münchener Rück subió un 3,9 %, hasta 540 euros, y la aseguradora Allianz avanzó un 2,5 %, hasta 358,10 euros.

El grupo industrial y tecnológico Siemens ganó un 2,2 %, hasta 228,75 euros, porque su cuarto trimestre fiscal podría haber sido mejor de lo previsto y porque prevé desprender de su participación mayoritaria en la compañía de tecnología sanitaria Siemens Healthineers.

La empresa de venta de moda por internet Zalando bajó un 2,5 %, hasta 26,28 euros.

El fabricante de chips Infineon cayó un 1,9 %, hasta 32,66 euros, después de que el Gobierno estadounidense mencionara medidas para reducir la dependencia de EEUU de semiconductores producidos en el extranjero, medidas con las que probablemente quiere aumentar la producción nacional.

El fabricante de camiones Daimler Truck perdió un 1,7 %, hasta 35,89 euros, y el grupo Volkswagen cedió un 1,7%, hasta 90,62 euros, debido a la amenaza de aranceles.

Trump quiere aplicar a partir del 1 de octubre aranceles del 25 % a los camiones pesados importados.