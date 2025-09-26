El déficit en cuenta corriente de Brasil aumenta hasta el 3,51 % del PIB

El déficit por cuenta corriente de la mayor economía de América Latina sumó 76.200 millones de dólares (unos 65.290 millones de euros) entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, frente a 43.600 millones de dólares en los doce meses inmediatamente anteriores.

La diferencia entre lo que el país ingresó y gastó en las transacciones internacionales relativas a comercio, rentas y transferencias, sin embargo, fue menor en comparación con los doce meses concluidos en julio de este año, cuando el déficit equivalía al 3,66 % del PIB y sumaba 78.700 millones de dólares.

El deterioro de la balanza de pagos se profundizó en lo que va de este año, ya que el saldo negativo acumulado en los ocho primeros meses del año sumó 46.810 millones de dólares, con un crecimiento del 27,4 % frente al mismo período de 2024.

Mientras que el superávit en la balanza comercial en el acumulado del año hasta agosto se redujo un 21,8 %, hasta 37.501 millones de dólares, el déficit en la cuenta por servicios aumentó un 0,68 %, hasta 35.439 millones de dólares.

Además del deterioro en las cuentas externas, Brasil registró en ese periodo una reducción en la inversión extranjera directa, que ya no es suficiente para financiar el saldo negativo en la balanza de pagos.

Según el Banco Central, la inversión extranjera directa en el periodo de doce meses que concluyó en agosto sumó 69.000 millones de dólares, un valor inferior a los 71.200 millones de dólares recibidos en los doce meses inmediatamente anteriores.

Solo en agosto, los recursos dirigidos por los extranjeros a proyectos productivos en Brasil sumaron 8.000 millones de dólares, por debajo de los 8.200 millones de dólares del mismo mes de 2024.

El déficit por cuenta corriente de Brasil continúa creciendo en momentos en los que el país registra una desaceleración de su crecimiento económico.

La última proyección del Banco Central indica que la economía de Brasil solo crecerá un 2,0 % en 2025, tras haberse expandido un 3,4 % en 2024.