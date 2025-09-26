El equipo de Don Omar desmiente que el Rey del Reguetón haya anunciado su retiro musical

Miami (EE.UU.), 26 sep (EFE).- Don Omar no se retira de la música, afirmaron este viernes a EFE fuentes de su equipo, que desmintieron que el artista puertorriqueño, conocido como el Rey del Reguetón, tenga planes de poner fin a su carrera musical, como señalaron algunas publicaciones esta semana.