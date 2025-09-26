El ex primer ministro encarcelado de Pakistán, Imran Khan, convoca a una gran protesta

"El 27 de septiembre se celebrará la concentración de Peshawar para restaurar el renacimiento de la democracia y la supremacía de la ley", afirmó Khan en un mensaje desde prisión publicado en su cuenta de X, en el que instó a los ciudadanos a "declarar una rebelión contra la opresión".

El partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan, actualmente en la oposición federal, gobierna la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa (KP), donde se ha convocado la manifestación en su capital, Peshawar. KP, de mayoría pastún, es la base política del exmandatario, quien también pertenece a esa etnia.

Este llamamiento a manifestarse es el primero desde la sentada de noviembre de 2024 en Islamabad, cuando el PTI denunció que más de una docena de sus seguidores murieron cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego con munición real contra los manifestantes.

Imran Khan aseguró que se le ha ofrecido abandonar el país o guardar silencio a cambio de la retirada de los cargos en su contra. El exmandatario se enfrenta a más de 300 causas judiciales que, según él y su partido, responden a motivaciones políticas.

En sus mensajes, Khan aseguró que soporta "las penurias del encarcelamiento para que la nación pueda alcanzar la verdadera libertad" y afirmó haber rechazado en repetidas ocasiones acuerdos con el Gobierno y el Ejército para retirar los más de un centenar de cargos en su contra a cambio de su silencio o exilio.

El exmandatario fue crítico con el poder militar, al afirmar que los tribunales "dictan sentencias no según la ley, sino según la 'Ley de Asim'", en referencia al poderoso jefe del Estado Mayor del Ejército, el mariscal Asim Munir.

Imran Khan, una exestrella del críquet, fue primer ministro de Pakistán entre 2018 y 2022, cuando fue destituido por una moción de censura pese a una enorme popularidad. Tras una serie de procesos judiciales que su partido califica de persecución política, fue encarcelado en agosto de 2023.

Aunque el Tribunal Supremo le concedió el pasado 22 de agosto la libertad bajo fianza en ocho casos, el principal obstáculo para su liberación es la condena a 14 años en el caso conocido como 'Al Qadir Trust' por la recepción de tierras como soborno.