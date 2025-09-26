El 'fenómeno Funko' desata la locura en la Comic-Con de Málaga por sus figuras exclusivas

Las imágenes de largas colas que empiezan en el estand de Funko y dan la vuelta a media zona expositora se han repetido este viernes, con el añadido de que, ante los problemas que hubo ayer y que corrieron como la pólvora por las redes sociales, desde la apertura de puertas los fanáticos de estas figuras se han lanzado a la carrera.
El objeto de deseo son las 150 figuras exclusivas que se ponen a la venta cada jornada, de cuatro modelos, de los que sólo hay 9.000 ejemplares a nivel mundial.
Con un precio oficial de 22 euros, que ya está superando los 200 en la reventa, los 150 primeros -sólo se permite una por persona- pueden comprar las figuras de Cody Rhodes, Spider-Boy, General Grievous o Tim Murphy.
Se trata de Funkos exclusivos con la etiqueta de edición limitada de San Diego Comic-Con Málaga, lo que los convierte en objeto de deseo de los coleccionistas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los problemas que se produjeron ayer, con unas cuarenta hojas de reclamaciones de gente que estuvo esperando la reposición de figuras durante varias horas sin éxito, han llevado a la empresa a poner a la venta las 150 del día desde primera hora.
Estas figuras coleccionables han cosechado, por el momento, el mayor éxito en la zona expositora de la Comic-Con, aunque han sido objeto del mayor número de quejas.