El 'fenómeno Funko' desata la locura en la Comic-Con de Málaga por sus figuras exclusivas

Málaga (España), 26 sep (EFE).- El 'fenómeno Funko' volvió a desatar la locura en el inicio de la segunda jornada de la San Diego Comic-Con Málaga, con cientos de personas que corrían desde la apertura de puertas para ponerse en cola e intentar hacerse con una de las 150 figuras exclusivas que se ponen a la venta cada día.