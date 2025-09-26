El IBEX 35 español sube el 1,3 % tras el dato del PCE estadounidense

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, repuntó 196,7 puntos, ese 1,3 %, y cerró en 15.350 enteros. En la semana acumula unas ganancias del 0,59 % y en lo que va de año del 32,39 %.

El IBEX abría con avances y mantuvo la tendencia positiva durante el desarrollo de la sesión a pesar del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un nuevo arancel del 100 % a los productos farmacéuticos, cuyo fabricante no cuente o vaya a contar con una fábrica en EE.UU.

De los grandes valores, BBVA sumó el 2,24 %; Inditex, el 1,87 %; Iberdrola, el 1,14 %; Repsol, el 0,84 % y Telefónica, el 0,34 %.