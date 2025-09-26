El Kremlin ve "irresponsable" advertencia europea sobre posible derribo de aviones rusos

"No quiero ni hablar de eso, ya que ésta es una declaración irresponsable", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Subrayó que "las acusaciones contra Rusia de que sus aviones violaron un espacio aéreo y penetraron en algún cielo son infundadas".

"No se han presentado pruebas mínimamente convincentes", añadió.

E insistió: "Todos los vuelos de nuestros aviones militares se realizan en estricta consonancia con las normas internacionales".

Peskov respondió así a una noticia de la agencia Bloomberg sobre que representantes occidentales se reunieron con diplomáticos rusos, a los que advirtieron de que esos países responderán con la fuerza a las próximas incursiones aéreas rusas.

Al respecto, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que los países aliados no permitirán que se sigan produciendo violaciones del espacio aéreo con aviones y con drones rusos, que han sido denunciadas por Polonia, Rumanía y los países bálticos.

Las tensiones fronterizas entre Rusia y los miembros europeos de la OTAN se han disparado desde que a mediados de septiembre una veintena de drones rusos penetraran en territorio de Polonia, que lo consideró "un acto de agresión".