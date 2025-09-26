El ministro de Turismo de Brasil deja el cargo por presiones de su partido

Cuando formalizó su decisión en una declaración frente a los periodistas, Sabino aclaró que su salida no será inmediata y que incluso viajará con Lula la próxima semana al interior del país aún en su condición de ministro.

La ruptura del partido Unión Brasil con el Gobierno se dio a principios de este mes, en medio de los movimientos previos a la definición de candidaturas para las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre de 2026.

En esa formación de centro derecha ya varios dirigentes han expresado su intención de postular a la Presidencia, en tanto que Lula, quien cumplirá 80 años el mes próximo, aún no define si intentará la reelección para que el que sería su cuarto mandato.

El líder progresista ya gobernó en dos períodos consecutivos entre 2003 y 2010 y volvió al poder en 2023, tras imponerse al expresidente Jair Bolsonaro, ultraderechista condenado a 27 años de prisión por golpismo y que además ha sido inhabilitado por abusos de poder en los que incurrió en la campaña electoral de 2022.

La salida de Bolsonaro del juego electoral ha animado a partidos de todo el arco de la derecha, desde las más moderada hasta la más extrema, ha barajar la posibilidad de desafiar, en 2026, la alta polarización en la que Brasil se ha sumergido en los últimos años.

Aún así, hasta ahora las encuestas de opinión son ampliamente favorables a Lula, quien tiene como piso una intención de voto cercana al 40 %.

Pese a ese apoyo, el líder progresista ha dicho más de una vez que decidirá su futuro el año próximo, sobre todo en función de su salud, aunque también ha reiterado en público que será candidato si fuera necesario para impedir que ultraderecha bolsonarista regrese al poder.