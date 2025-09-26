El petróleo Brent sube un 1,02 % y cierra la semana por encima de los 70 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,71 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando se situó en 69,42 dólares.

El Brent reaccionó al alza por cuarto día consecutivo y cerró la semana por encima de la barrera psicológica de los 70 dólares el barril, algo que no lograba desde finales de julio, por la situación geopolítica y los últimos anuncios arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El precio del crudo europeo se vio impulsado después de los últimos ataques con aviones no tripulados y drones de Ucrania a la infraestructura energética rusa, como el que impactó la refinería de Afipski, al suroeste de Rusia, que causó un incendio en sus instalaciones y afectó al flujo de exportación de combustible ruso.