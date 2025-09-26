El petróleo de Texas sube un 1,14 %, hasta los 65,72 dólares el barril

Nueva York, 26 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un 1,14 %, hasta los 65,72 dólares el barril, impulsado por la situación geopolítica y los últimos anuncios arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.