El primer ministro etíope trata con Putin el desarrollo de energía nuclear en Etiopía

Abiy "mantuvo conversaciones con el presidente Vladímir Putin sobre diversos temas, como energía, agricultura, desarrollo sanitario y cooperación en defensa", afirmó la Oficina del Primer Ministro en la red social X a última hora del jueves, cuando se celebró la reunión.

"Las conversaciones también abordaron intereses comunes, como la firma de acuerdos para el desarrollo conjunto de una central nuclear para energía limpia y servicios sociales", agregó el Gobierno.

Abiy asistió este jueves en Moscú a la Semana Atómica Mundial, un foro con participación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y varios líderes extranjeros que busca expandir la influencia de Rusia en otras zonas del mundo con la energía nuclear civil, como ya hizo en el pasado con el gas.

En la inauguración del evento, el mandatario etíope subrayó que Etiopía ya tomó medidas concretas, con una hoja de ruta desarrollada en colaboración con Rusia, para construir infraestructura nuclear, capacitar personal y fortalecer los marcos regulatorios.

"Actuaremos responsablemente con una planificación minuciosa, los más altos estándares de seguridad y el desarrollo de una sólida capacidad local. Para nosotros, la energía nuclear es el paso estratégico para participar activamente en la inteligencia artificial, la industria y la innovación", señaló Abiy.

En el marco del foro atómico, el primer ministro de Etiopía, segundo país más poblado de África, con unos 135 millones de habitantes, también se entrevistó con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, para abordar asuntos bilaterales e internacionales.