El vicecanciller norcoreano llega a la ONU para su primera cita de alto perfil en 7 años

Naciones Unidas, 25 sep (EFE).- El viceministro de Exteriores norcoreano, Kim Son-gyong, llegó este jueves a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, marcando la primera presencia de alto nivel del régimen en el foro en siete años, en medio de la apertura de Washington al diálogo y las advertencias de Seúl sobre el fortalecido programa nuclear de Pionyang.