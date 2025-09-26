Erdogan considera histórica la ola de reconocimientos de Palestina y ve a Israel "aislado"

"En la Asamblea General de Naciones Unidas hemos visto una vez más que ante la opresión de Israel, y los crímenes contra la humanidad que comete, ha empezado el aislamiento" de este país, dijo Erdogan a un grupo de periodistas en el avión en el que regresaba desde Nueva York, donde ha participado en esa reunión.

"Diez países de Occidente han anunciado (en la asamblea) que reconocen Palestina, empezando por Reino Unido y Francia, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. La decisión de reconocimiento por parte de estos dos países tiene carácter histórico", aseguró Erdogan, según informa la Presidencia turca.

El presidente turco afirmó que los esfuerzos de países que "se han mantenido en el bando correcto de la historia" han contribuido a que "se haya llegado a este punto".

"Veamos, ¿quién sigue junto a Israel, aparte un puñado de países? Ha quedado claro quién tiene razón y quién no, quién es el oprimido y quién el opresor. Ahora están en nuestras filas también quienes antes hacían oídos sordos", consideró Erdogan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recordó que también había hablado extensamente con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la cuestión palestina en su encuentro de ayer en la Casa Blanca, y aseguró que Trump "es consciente de que la situación en Gaza no puede continuar así".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Respecto a la importancia de alcanzar un alto el fuego y poner fin al conflicto, dijo que existe una "unidad de concepto" entre Trump y él.

Erdogan abogó por "aumentar la presión sobre Israel" para hacer aproximarle a la solución de los Dos Estados.

"Digan lo que digan Netanyahu y sus cómplices de masacres, hay esperanza", afirmó el presidente turco.