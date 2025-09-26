Española ACS aclara su desvinculación con asentamientos israelíes y pide a ONU que corrija

En un comunicado, ACS insiste en que "no desarrolla ninguna actividad ni en Israel ni en los asentamientos israelíes", y apunta que la Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), compañía mencionada en dicha publicación, fue vendida en 2021 y, por tanto, "no forma parte" del grupo.

De este modo, prosigue, la inclusión de la compañía en la lista de empresas que actualmente operan en los asentamientos israelíes, difundida por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, "es incorrecta".

Motivo por el cual el grupo español, una de las empresas constructoras más importantes de España y con una importante actividad internacional, ya ha solicitado formalmente a este órgano que la empresa "sea eliminada de forma inmediata de la lista referida y de cualquier publicación relacionada".

La Oficina de la ONU publicó este viernes una actualización de su lista, que incorpora 68 nuevas firmas. La de 2023 incluía 97 empresas, de las que siete han sido eliminadas, por lo que ahora son un total de 158, en su mayoría israelíes (138), aunque también incluyó seis de EE.UU., dos de Francia y otras dos del Reino Unido, además de cuatro españolas.

La lista no lleva asociadas sanciones, su carácter es simplemente informativo, aunque la oficina de la ONU pide a las empresas incluidas que "tomen medidas adecuadas para abordar el impacto adverso en los derechos humanos" de sus actividades.