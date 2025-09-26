Fallece el político británco Menzies Campbell, ex líder del Partido Liberal Demócrata

Campbell, nacido en Glasgow, representó a la circunscripción escocesa de Fife Noreste durante casi tres décadas, hasta que asumió en 2015 un asiento en la cámara alta del Parlamento británico.

El actual líder de los liberales demócratas, Ed Davey, le describió hoy como "un servidor público ejemplar, un defensor incansable" de la ciudadanía y "un verdadero gigante" de este partido.

Conocido afectuosamente como 'Ming', Campbell fue una de las figuras más destacadas en la historia del Partido Liberal Demócrata, el más europeísta del Reino Unido UK y el más voicferante contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y el Reform UK de Nigel Farage.

También sobresalió como atleta olímpico y llegó a poseer el récord nacional de los cien metros lisos entre 1967 y 1974.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Fue el portavoz del Partido Liberal Demócrata en materia de política exterior cuando el mundo cambió tras los atentados del 11-S, y su firme oposición a la guerra de Irak, basada en principios, fue una muestra de su integridad, valentía y sabiduría. Siempre defendió lo que consideraba justo, incluso cuando resultaba difícil", subrayó Davey.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro principal de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés, John Swinney, también lamentó el fallecimiento de "Ming Campbell" y destacó su papel clave en el establecimiento del Parlamento de Edimburgo.

El ex primer ministro laborista Gordon Brown lamentó que la política británica haya perdido a un "líder íntegro, compasivo y siempre cortés, con quien siempre fue un placer trabajar".

"Se le recordará por su amabilidad y humanidad; siempre fue generoso con los demás y muy atento tanto al dar consejos como al escuchar los consejos de los demás", agregó Brown.