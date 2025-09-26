Festival de Cine de Málaga y Comic-Con se alían para crear una sección conjunta de series

El director del Festival de Cine de Málaga, Juan Antonio Vigar, recordó este viernes en la presentación del acuerdo que el certamen "tiene el objetivo de la promoción del audiovisual, que es un concepto cada vez más versátil y con más formatos".

De ese propósito nace 'Play One Series' para compartir este tipo de contenidos, "un mundo que conoce bien la San Diego Comic-Con", añadió Vigar, subrayando que "otra seña de identidad" del Festival de Málaga es "su complementariedad con otros eventos".

"Cuando tuvimos la maravillosa noticia de la llegada de la San Diego Comic-Con a Málaga nos planteamos hablar y el diálogo fue muy fluido y constructivo entre dos eventos equidistantes en el año para buscar un espacio común", según Vigar.

En ese diálogo "surgió el tema de las series, que es una narrativa que ha evolucionado, muy contemporánea y con muchos elementos narrativos y audiovisuales", ha agregado el director del Festival.

Con 'Play One Series' se "hará presente la San Diego Comic-Con en el Festival de Málaga" y el certamen "estará en la próxima edición de la Comic-Con" en la capital malagueña.

El certamen buscará "series cercanas a los intereses del público" de la Comic-Con y entre las que este evento tenga se seleccionarán "las que puedan encajar mejor en el Festival".

Por su parte, el director de la San Diego Comic-Con de Málaga, Gabriel Sáenz de Buruaga, subrayó que este evento tiene "el afán de agregar el mayor número de esfuerzos" y es "magnífico" colaborar con un Festival que tiene "casi treinta años".

"Cuando nos conocimos, vimos cómo juntos seríamos capaces de crear una mejor experiencia y esto nos hará llegar mejor al mundo de las series", añadió.