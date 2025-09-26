Finlandia reanuda la tramitación de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios

Migri explicó en un comunicado que actualmente hay 320 solicitudes de asilo pendientes presentadas por ciudadanos sirios, que serán examinadas de forma individual teniendo en cuenta la información más reciente sobre el país recopilada tanto a nivel internacional como nacional.

"Según esta información, la situación de seguridad se ha estabilizado hasta un nivel que permite reanudar la toma de decisiones, que tuvo que ser suspendida debido a los cambios acontecidos en el país", señaló en el comunicado Antti Lehtinen, director de Protección Internacional de Migri.

Finlandia se suma así a otros países europeos que ya han retomado la tramitación de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en los últimos meses, entre ellos Dinamarca, Suiza y Países Bajos.

Actualmente hay alrededor de 9.400 ciudadanos de origen sirio viviendo en Finlandia, la mayoría de ellos refugiados, y constituyen la segunda mayor comunidad árabe del país nórdico después de los iraquíes.

Finlandia y muchos otros países europeos decidieron paralizar la tramitación de solicitudes de asilo de personas sirias poco después de la caída de Asad y la llegada al poder de los islamistas tras una larga y cruenta guerra civil.

En la actualidad Siria se encuentra en una fase de transición marcada por una gran inestabilidad, debido -entre otras cuestiones- a los enfrentamientos armados entre minorías y entre éstas y las fuerzas de seguridad.