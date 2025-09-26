Fosfatos marroquíes impulsan ingresos 20 % en 2025 pese a recorte del 23 % en inversiones

Según un comunicado emitido este viernes por la compañía, este crecimiento del 20,6 % está impulsado por el incremento de las exportaciones de roca fosfatada y fertilizantes fosfatados.

Sin embargo, las inversiones durante el periodo alcanzaron un total de 15.162 millones de dirhams (1.425 millones de euros), lo que representa una disminución en comparación con los 19.753 millones (1.856 millones de euros) registrados en el mismo periodo del año 2024.

La nota subraya que el beneficio neto del grupo al cierre de junio alcanzó 8.610 millones de dírhams (809 millones de euros), un 5 % más que en 2024.

Los ingresos por fertilizantes fosfatados subieron un 16 % en moneda local, apuntalados por la demanda de los mercados europeo e indio, mientras que los ingresos por roca fosfatada se dispararon un 125 %.

Sin embargo, los ingresos por ácido fosfórico retrocedieron un 14 % debido a una caída en los volúmenes vendidos.

La filial Specialty Products & Solutions (SPS) destacó con exportaciones por 3.767 millones de dírhams (353 millones de euros), gracias a ácidos especializados, fertilizantes solubles y fosfatos para alimentación animal.

Esa unidad de negocio estratégica de OCP Group, lanzada en 2022, se dedica a transformar de manera sostenible el potencial de la roca fosfórica, ampliando su aplicación más allá de los fertilizantes tradicionales hacia sectores como la agricultura, la tecnología limpia y la energía.

La utilidad bruta se situó en 33.345 millones de dírhams (3.133 millones de euros), frente a los 28.131 millones (2.643 millones de euros) del año anterior, pese al aumento en los costes de insumos como el azufre.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) mejoró un 14 %, hasta 18.612 millones de dírhams (1.749 millones de euros), con un margen del 36 %.

La liquidez del grupo al cierre del semestre fue de 23.251 millones de dírhams (2.185 millones de euros), mientras que la deuda financiera neta ascendió a 101.210 millones (9.511 millones de euros).

Marruecos se consolida como uno de los líderes globales en la industria del fosfato, con una producción anual de 40 millones de toneladas de roca fosfórica, lo que representa aproximadamente el 16 % de la producción mundial.

El país magrebí es el primer exportador mundial de fosfato crudo y el cuarto mayor exportador de fertilizantes.