Fragilidad institucional, polarización y desencanto, retos de democracia en América Latina

En un diálogo que clausuró la duodécima edición del festival literario Centroamérica Cuenta, que se ha celebrado esta semana en Madrid, Dada recordó que la democracia es "un fenómeno relativamente joven" en la región y situó el nacimiento de la salvadoreña en los Acuerdos de Paz de 1992.

Sin embargo, advirtió de que en ese proceso de construcción las instituciones han mostrado su debilidad frente a liderazgos como el del actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

"Se creía que el equilibrio venía del vaivén entre izquierda y derecha, pero se vio que las instituciones eran frágiles", dijo al subrayar la centralización de poder en el Ejecutivo.

El periodista apuntó, además, que el abandono histórico de la ciudadanía por parte de las élites políticas ha generado demandas de soluciones inmediatas que, en ocasiones, desembocan en regímenes autoritarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La gente no quiere democracia, quiere que le quiten la pistola de la cabeza. Pero esa no es la solución, porque un poder sin límites degrada el sistema", señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta misma línea, Granés destacó el papel central de la inseguridad en el discurso político sudamericano.

"La nueva derecha se siente cómoda diciendo que lo principal es que no maten a tu hijo, mientras los derechos humanos y la democracia pueden esperar", advirtió al respecto.

En su opinión, esa "falta de pudor degrada la política", que debería sostenerse en "racionalidad y sensatez".

Ambos autores reflexionaron también sobre el impacto de la propaganda en redes sociales.

Dada defendió el papel del periodismo en la verificación de hechos, aunque reconoció la dificultad de competir contra algoritmos que "alimentan prejuicios" y reducen el espacio de debate común.

Pese al panorama crítico, ambos mostraron cierto optimismo al recordar que los ciclos de polarización en la región no son eternos.

"Lo importante es decidir en qué posición queremos estar cuando todo esto termine”, concluyó Dada.