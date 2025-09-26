Fuerzas armadas y policía de Perú incautan 240 kilos de cocaína en la selva sur del país

El ministerio de Defensa informó que el operativo se desarrolló en el centro poblado Palmapampa, en la provincia de La Mar, donde se ubicó e incineró un laboratorio rústico clandestino de procesamiento de alcaloide de cocaína y una poza de decantación.

Los militares y policías incautaron además 685 kilos de insumos químicos, además de 3.910 kilos de hoja de coca en proceso de maceración.

Participaron en el operativo dos Grupos de Operaciones de Fuerzas Especiales (GOOEE) del Batallón Contrasubversivo "La Oroya" N.° 34, de la 2.ª Brigada de Infantería del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional de Palmapampa.

En la extensa zona selvática del VRAEM confluyen bandas criminales dedicadas al narcotráfico, así como las fuerzas remanentes del grupo armado Sendero Luminoso, que actúan asociados con las organizaciones ilegales vinculadas a una serie de delitos como el tráfico de madera y la trata de personas.

