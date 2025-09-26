FundéuRAE: “a contrapelo”, no “a contra pelo”

Sin embargo, en los medios de comunicación a menudo se ve esta expresión escrita de forma inapropiada, como en las siguientes frases: “Han intentado gobernar a contra pelo del orden institucional construido en las últimas décadas”, “Fue quien patentó el difusor y el primero en cortar a contra pelo” o “Para cortarlo por la zona superior, lo normal es ir a contra pelo”.

El “Diccionario de la lengua española” recoge la locución “a contrapelo” con las acepciones de ‘contra la inclinación o dirección natural del pelo’ y ‘contra el curso o modo natural de algo’. Como puede verse en esa obra y recuerda el “Diccionario panhispánico de dudas”, no es válida su grafía en tres palabras.

De este modo, en los ejemplos del principio, lo adecuado habría sido escribir “Han intentado gobernar a contrapelo del orden institucional construido en las últimas décadas”, “Fue quien patentó el difusor y el primero en cortar a contrapelo” y “Para cortarlo por la zona superior, lo normal es ir a contrapelo”.

Por último, cabe recordar que esta locución se puede emplear con un complemento encabezado por de para expresar aquello a lo que se opone alguien o algo, como en “La banda que fue a contrapelo de los prejuicios”.

