Gabrielle pasa de ser huracán de categoría 1 a tormenta postropical a su paso por Azores

Lisboa, 26 sep (EFE).- El huracán Gabrielle de categoría 1, la menor en intensidad en una escala de 5, ha pasado a ser una tormenta postropical a su paso por el archipiélago atlántico portugués de las Azores, aunque las autoridades mantienen la alerta.