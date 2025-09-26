Gabrielle pasa de ser huracán de categoría 1 a tormenta postropical a su paso por Azores

El presidente de la Protección Civil de las Azores, Rui Andrade, dijo en una rueda de prensa la pasada madrugada que ahora se trata de una "tormenta postropical con fuerza de huracán"
Y subrayó que, aunque la situación "no es tan grave" como se esperaba inicialmente, sigue preocupando a las autoridades.
"Vamos a seguir con la misma preparación y vigilancia", indicó Andrade, que reiteró el llamamiento a los ciudadanos para que tomen medidas de precaución y no se expongan a ningún riesgo.
Según la Protección Civil regional, se espera la situación más complicada en las islas centrales, por donde va a pasar el ojo de la ahora tormenta postropical.
La cadena de televisión pública RTP indicó que en la isla do Faial al menos 46 personas fueron evacuadas de sus casas en precaución.
Las autoridades declararon ayer la alerta, que durará hasta las 18.00 horas local (18.00 horas GMT) de este viernes y decidieron en cierre de todas las escuelas y servicios públicos en la parte occidental y central de las Azores.