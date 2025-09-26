Gazatíes niegan haber escuchado el mensaje de Netanyahu en sus teléfonos

EFE también constató que los teléfonos móviles de las personas con las que se encontraba en el momento en el que Netanyahu participaba en la ONU no transmitieron ningún tipo de mensaje.

El primer ministro de Israel afirmó ante un auditorio semivacío en Nueva York que la inteligencia israelí había tomado el control de los teléfonos de los residentes de Gaza y de los miembros de Hamás para difundir su intervención.

"Gracias a los esfuerzos especiales de la inteligencia israelí, mis palabras ahora también se transmiten en vivo a los celulares de los gazatíes", dijo en su discurso.

"Así que a los líderes restantes de Hamás y a los carceleros de nuestros rehenes, les digo: depongan las armas. Dejen ir a mi gente, liberen a los rehenes, a todos los 48, liberen a los rehenes. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los perseguirá, damas y caballeros", agregó.

Asimismo, antes de su intervención, la oficina de Netanyahu anunció que el primer ministro había ordenado retransmitir su discurso en la Franja a través de altavoces colocados en camiones en el lado israelí de la frontera.

Sin embargo, Efe no pudo comprobar que la voz amplificada de Netanyahu llegara a la ciudad de Gaza.