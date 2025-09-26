Grossi califica de "inadmisibles" los ataques contra cualquier central nuclear

"Los ataques contra centrales nucleares son inadmisibles, no importa en el territorio de qué Estado se encuentren", afirmó a la televisión pública rusa, en respuesta a los recientes incidentes ocurridos en las centrales nucleares de Kursk y de Smolensk.

Respecto a la situación en torno a la nuclear ucraniana de Zaporiyia, controlada por las fuerzas rusas desde marzo de 2022, señaló que el OIEA "no cierra los ojos ante lo que sucede, registramos todos los incidentes, informamos de ellos y tratamos de que los implicados en el conflicto se abstengan de estas acciones".

"Evitamos crear el precedente de apuntar a los culpables, ya que esto podría dificultar el trabajo de la agencia respecto a su principal tarea, la de garantizar la seguridad nuclear", explicó.

Añadió que no espera que la situación se normalice "hasta que no se logre un cese el fuego o un acuerdo de paz", pero insistió en que "no podemos permitir que tenga lugar un incidente nuclear".

"Estoy en contacto permanente con ambas partes para tratar de que haya contención en lo que sucede", dijo.

Este mismo viernes, el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, denunció que "en las últimas semanas la situación respecto a los ataques a los territorios adyacentes de la central se agravó".

El jefe de Rosatom llamó a Grossi a influir en las autoridades ucranianas para detener los ataques.

Lijachov recordó que esta semana la central de Zaporiyia, la más grande de su tipo en Europa, tuvo que poner en marcha sus generadores diésel, ya que la línea de electricidad que alimentaba la planta fue interrumpida debido a los ataques ucranianos, el segundo incidente de este tipo en lo que va de año.

La víspera, el gobernador de la región de Kursk, Alexandr Jinshtéin, denunció que Ucrania intentó atacar la central nuclear de la ciudad de Kurchatov, causado daños en una de sus instalaciones.

A mediados de mes, las autoridades rusas también informaron del ataque de un dron ucraniano contra uno de los reactores de la nuclear de Smolensk.