Hacienda de México ajusta las subastas de deuda para cuarto trimestre ante incertidumbre

Este plan busca fortalecer los fundamentos macroeconómicos del país, garantizar condiciones de financiamiento estables y previsibles, y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo, en un entorno actual de incertidumbre y desafíos económicos, detalló la dependencia del Gobierno mexicano en un comunicado.

Durante el trimestre, Hacienda detalló que las subastas de los certificados de la Tesorería, denominados Cetes, a 28, 91 y 182 días se realizarán cada semana, mientras que las de plazos de 1 y 2 años serán quincenales.

El rango semanal para Cetes se mantendrá entre 5.000 y 20.000 millones de pesos (272 y 1.089 millones de dólares).

Sobre los Bonos de Desarrollo del Gobierno federal (Bondes F), se disminuirán los montos a subastar en los plazos de 1 a 5 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estos instrumentos se colocarán quincenalmente, excepto los de 7 y 10 años, que se subastarán cada mes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con respecto a los Bonos M, instrumentos a tasa fija con vencimientos de mediano y largo plazo, se reducirá el monto de colocación en los plazos de 5 años.

No obstante, el bono a 10 años aumentará.

Por su parte, los Udibonos, títulos indexados a la inflación y denominados en Unidades de Inversión(Udi), también tendrán recortes en los nodos de 3 y 10 años, manteniéndose estables en los de 20 y 30 años.

La Secretaría de Hacienda destacó que la política de deuda pública continuará con una estrategia "proactiva, flexible y fiscalmente responsable".

Además, explicó que esta guía está “orientada a atender de manera oportuna y eficiente las necesidades de financiamiento del sector público”.

El objetivo es priorizar el financiamiento en el mercado local, y reafirmar el compromiso con una trayectoria “sostenida y ordenada” del endeudamiento público.

La dependencia también aseguró que continuará con operaciones de manejo de pasivos y que estará atenta a las condiciones del mercado financiero para realizar ajustes si son necesarios.