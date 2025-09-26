Hallan en Perú una nueva especie de roedor que bautizan en honor a princesa de mito local

El hallazgo, en el departamento de Huánuco, situado en el centro norte de Perú, fue comunicado en una publicación de la revista internacional de zoología ‘Zootaxa’, en la que presentaron al espécimen como una nueva especie del género ‘Daptomys’, según detalló en un comunicado el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).

De pelaje castaño y extremidades posteriores con pulgares abultados, este roedor de la familia 'sigmodontinae' se diferencia “por una cola unicolor que termina en un lápiz distintivo de pelos blancos, una hilera de dientes muy pequeña, nasales expandidas anteriormente y un paladar largo con un proceso medio prominente”, según indicaron los expertos, gracias a la investigación de dos ejemplares.

El descubrimiento estuvo a cargo de los investigadores Víctor Pacheco, Pamela Sánchez-Vendizú, Úrsula Fajardo, Daniel Cossíos y Richard Cadenillas, quienes combinaron trabajo de campo con análisis genéticos y morfológicos para confirmar la nueva especie. Además, los expertos contaron con la participación de Úrsula Fajardo, bióloga del Sernanp.

El nombre de este nuevo mamífero rinde homenaje a la cultura de la zona, tomado de la leyenda de la princesa Nunash quien, según la tradición local de la región huanuqueña, se transformó en la montaña de la Bella Durmiente, un símbolo geográfico y cultural del Parque Nacional Tingo María.

De esta manera, el hallazgo del roedor supuso no solo un descubrimiento para la ciencia, también un enlace con esta, a la identidad cultural de la región.

El Parque Nacional Tingo María, uno de los destinos naturales más emblemáticos del país, de paisaje de selva y montañas, representa la fauna y flora de los Andes tropicales de Perú, y subraya la riqueza de la biodiversidad de estos espacios naturales.