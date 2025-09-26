Hamás celebra el boicot internacional al discurso de Netanyahu en la ONU

"El boicot de su discurso por la mayoría de las delegaciones internacionales refleja el creciente aislamiento que ha rodeado a Netanyahu y a su entidad ilegal", señaló Hamás en un comunicado.

El grupo añadió que la acción también evidencia la "solidaridad global cada vez mayor con el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la creación de su Estado independiente".

Al mismo tiempo, subrayó que "el establecimiento de un Estado palestino independiente, con Jerusalén como su capital, es un derecho inalienable que no será socavado por los crímenes del ocupante ni por sus políticas fascistas".

"Nuestro pueblo está comprometido con su tierra y permanecerá en el camino de la liberación y el retorno hasta el establecimiento de su Estado independiente con Jerusalén como capital", concluyó Hamás.

En su discurso, Netanyahu insistió en que Israel no reconocerá un Estado palestino. "Es una locura y no lo haremos", afirmó, subrayando que no cometerá un "suicidio nacional" reconociéndolo.