Iglesia lusa afirma que está atendiendo peticiones de indemnización a víctimas de abusos

LA CEP publicó un comunicado donde explicó que ha recibido 84 solicitudes, de las que ha determinado que 77 son pertinentes.

Hubo tres que fueron desestimadas porque no se enmarcaban en los parámetros definidos para concederlas, ya que en dos de esos casos no hubo violencia sexual y el restante se produjo fuera del ámbito de la Iglesia lusa.

También hay dos peticiones que no siguieron adelante porque las que las personas no se presentaron a la entrevista de evaluación y otras dos no respondieron para fijar una fecha para esa entrevista.

La CEP aclaró que por cada una de las 77 peticiones que se tramitan ahora se constituyó una Comisión de Instrucción compuesta por dos profesionales en las áreas del Derecho, la Psicología y la Psiquiatría.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Afirmó que hasta el momento dichas comisiones han entrevistado a 70 personas y se han elaborado hasta el día de hoy 65 evaluaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La CEP agregó que con la conclusión de la mayoría de los informes de evaluación ya es posible que entre en funcionamiento la Comisión de Fijación de Compensación, lo que se producirá en este mes de septiembre, para determinar la indemnización económica a cada víctima.

La institución insistió en que mantiene "firme" su propósito de terminar el proceso de concesión de compensaciones financieras a las víctimas para finales de 2025 y aseguró que está haciendo todos los esfuerzos posibles en este sentido.

"Permanecemos en profunda conmoción por el sufrimiento de las víctimas y reafirmamos nuestra disposición a seguir acogiéndolas, escuchándolas y acompañándolas, así como a atender cualquier nueva solicitud de indemnización que se presente", zanjó la CEP.

De esta forma la Iglesia Católica lusa ha respondido a las críticas de la principal asociación de víctimas de Portugal, Corazón Silenciado, que ha convocado para mañana una manifestación junto al Parlamento, en la que van a participar organizaciones españolas, para denunciar "el silencio y la total falta de transparencia" de la CEP en este proceso de indemnizaciones y la "inacción" del Estado luso.

Corazón Silenciado recuerda que la comisión independiente que entre 2022 y 2023 escuchó a cientos de víctimas en Portugal, validó 512 testimonios de personas que sufrieron abusos y malos tratos en el seno de la iglesia y de ahí calculó que en los últimos 70 años unos 4.815 menores habría sufrido agresiones en instituciones católicas del país.