India pide a Rutte "responsabilidad" tras declaración sobre un diálogo entre Modi y Putin

El reclamo de la India responde a los comentarios en una entrevista con la cadena PBS en Nueva York en la que Rutte, al ser preguntado por la política arancelaria del presidente de EE.UU., Donald Trump, citó una presunta conversación entre los líderes indio y ruso.

Según Rutte, "Nueva Delhi está al teléfono con Vladímir Putin en Moscú y Narendra Modi le ha preguntado: 'Oye, te apoyo, pero ¿podrías explicarme la estrategia? Porque me han impuesto aranceles del 50%"..

"Esta declaración es incorrecta y totalmente infundada. En ningún momento el primer ministro Modi ha hablado con el presidente Putin de la manera sugerida. Dicha conversación no ha tenido lugar", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal.

Además pidió a "los líderes de una institución tan importante y respetada como la OTAN ejerzan mayor responsabilidad y precisión en sus declaraciones públicas".

En agosto, la Administración de Trump impuso aranceles del 50 % a productos indios como castigo por la compra de petróleo ruso por parte de la India.

Desde la invasión de Ucrania, Nueva Delhi ha mantenido una postura de equilibrio, evitando condenar a Moscú e incrementando significativamente sus importaciones de crudo ruso. Esta posición le ha valido críticas de Washington, y el propio Trump acusó a la India y a China en la ONU de "financiar a Rusia".

"Las importaciones de energía de la India tienen como objetivo garantizar un costo energético predecible y asequible para el consumidor indio y la India seguirá tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales y su seguridad económica", reiteró este viernes Jaiswal.

La última conversación telefónica registrada entre Modi y Putin, ocurrida la semana pasada, se centró, según Nueva Delhi, en el compromiso del mandatario indio de hacer "todo lo posible" para lograr una solución pacífica al conflicto.