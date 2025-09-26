Indonesia y Canadá firman un acuerdo de libre comercio ante los aranceles de Trump

"Este acuerdo es muy importante para nosotros, tanto económica como políticamente. Es un momento histórico que marca un hito por el que hemos trabajado muy duro", declaró el presidente indonesio, Prabowo Subiando, durante una rueda de prensa en Ottawa junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, previa a la firma del acuerdo y de la que se hace eco la presidencia indonesia en su web.

Los dos mandatarios presidieron el acto, que tuvo lugar el miércoles en Ottawa (jueves, en Yakarta), con la asistencia de los ministros de Economía de ambos países, el indonesio Budi Santoso y el canadiense Maninder Sidhu.

Este acuerdo, que debe ser ratificado por sendos Parlamentos, plantea que Canadá elimine el 90,5 % de los aranceles a los productos indonesios, mientras que Indonesia haría lo propio con el 85,8 % de las tasas a los productos canadienses.

Carney, por su parte, dijo que el acuerdo es "un punto de inflexión" por el cual se espera un significativo aumento del comercio bilateral, que en 2024 rondó los 3.600 millones de dólares estadounidenses.

Las principales exportaciones de Canadá a Indonesia incluyen trigo, potasa -que se utiliza como fertilizante-, madera y soja, mientras que el país asiático envía a la nación norteamericana prendas de vestir y artículos de cuero, entre otros productos.

"Este es el acuerdo adecuado, en el momento adecuado y con el socio adecuado", remarcó Carney, al incidir en la situación del sistema comercial mundial tras la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos, que ha impuesto tasas del 19 % a Indonesia y del 35 % a Canadá, entre otros países.

El acuerdo entre Yakarta y Ottawa se produjo un día después de que Indonesia y la Unión Europea sellaran su acuerdo de libre comercio en Bali, con el compromiso de eliminar los aranceles en el 99 % del valor total de los intercambios.