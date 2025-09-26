Industria farmacéutica UE pide conversaciones urgentes con EE.UU. para evitar aranceles

"La UE y Estados Unidos ya cuentan con un acuerdo comercial; es necesario entablar con urgencia discusiones sobre cómo evitar cualquier arancel a los medicamentos que perjudique a los pacientes en la UE y en EE. UU", afirmó a EFE la directora general de EFPIA, Nathalie Moll.

Los aranceles, añade la industria europea, crearían "el peor de los escenarios posibles" porque "aumentan los costes, interrumpen las cadenas de suministro e impiden que los pacientes accedan a tratamientos que salvan vidas".

Moll también pidió a la UE que refuerce "su apoyo a los costes de la investigación y el desarrollo a escala mundial".

La reacción de la patronal farmacéutica europea se produce después de que Trump anunciara ayer en redes sociales que aplicará esos aranceles del 100 % a medicinas y productos farmacéuticos a partir del 1 de octubre como parte de su plan para disminuir el déficit federal y estimular la manufactura dentro del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las nuevas tarifas incluyen también un 50 % a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30 % a los muebles tapizados y 25 % a los camiones pesados.