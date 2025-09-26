Israel bombardea una presunta fábrica de misiles de Hizbulá en el este del Líbano

Beirut, 26 sep (EFE).- Israel bombardeó este viernes una presunta fábrica de misiles del grupo chií libanés Hizbulá en el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, una región apartada de la frontera común que no es objetivo de ataques con tanta frecuencia como el sur del país.