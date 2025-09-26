Israel bombardea una presunta fábrica de misiles de Hizbulá en el este del Líbano

Los bombardeos alcanzaron una cordillera en la zona de Al Shaara, en el Valle de la Bekaa, donde también se pudieron ver cazas pertenecientes al Estado judío volando a baja altitud, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).
Por su parte, el Ejército israelí anunció en un comunicado que los ataques tuvieron como objetivo unas instalaciones de Hizbulá "utilizadas para manufacturar misiles de precisión" y denunció que la existencia de este tipo de lugares supone una "violación" al acuerdo de alto el fuego.
"Las Fuerzas de Defensa Israelíes seguirán operando para eliminar cualquier amenaza para el Estado de Israel", agrega la nota.
El Estado judío ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas de la formación chií.
Estas acciones se suelen concentrar en el sur del Líbano, pero también tienen lugar con menor frecuencia en otras zonas como el Valle de la Bekaa.
Hace diez días dos personas murieron en el bombardeo de un dron israelí contra un vehículo que circulaba por la ciudad de Baalbek, una importante ciudad en esa región oriental.