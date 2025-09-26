Israel mata a al menos 48 personas en la Franja de Gaza este viernes

El Ejército israelí ordenó este viernes por la mañana la evacuación del barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza, la capital del enclave, donde conduce una ofensiva terrestre.
Al menos dos personas murieron en el ataque que siguió a la orden de evacuación, entre ellas una niña, y varias siguen desaparecidas bajo los escombros, según la agencia oficial palestina Wafa.
Entre los 48 fallecidos, al menos 11 fallecieron por disparos del Ejército israelí en puntos de distribución de ayuda humanitaria, según informaron fuentes médicas a EFE. Diez de ellos fallecieron buscando ayuda cerca del punto de Wadi Gaza, en el centro del enclave, y otro más en las cercanías de la ciudad sureña de Jan Yunis.
Desde el comienzo de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, al menos 65.549 gazatíes murieron por bombardeos israelíes, entre ellos 2.543 buscando comida cerca de puntos de distribución de ayuda humanitaria.
A estos números se suman los gazatíes que murieron por desnutrición o los que fallecieron por no poder el tratamiento médico adecuado, así como los cientos o miles que siguen bajo los escombros del devastado enclave palestino.