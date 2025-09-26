Israel mató a 47 gazatíes el jueves, cinco de ellos mientras buscaban comida

Además, según el recuento diario de Sanidad, que se refiere a datos del día anterior, a los hospitales de la Franja llegaron el jueves 142 heridos. De ellos, 33 estaban buscando ayuda humanitaria.

Los muertos tratando de conseguir ayuda se producen o bien cuando la población gazatí trata de descargar los camiones con comida que llegan a la Franja, o bien cerca de los polémicos centros de reparto gestionados por una fundación estadounidense (GHF) formada por mercenarios, situados en zonas rodeadas por tropas israelíes, que abren fuego contra la población que acude allí en masa.

Según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, ya son 65.549 los palestinos muertos y 167.518 los heridos desde que Israel inició su ofensiva en Gaza en octubre de 2023, tras los atentados de Hamás del día 7 de aquel mes.

Del cómputo total, 2.543 personas han muerto mientras intentaban conseguir comida y 18.614 han resultado heridas en las mismas circunstancias.

Todo ello en una ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza calificada como genocidio por una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, oengés y un creciente número de países.